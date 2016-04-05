​Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание по Нагорному Карабаху

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Постоянный совет ОБСЕ проведет в Вене специальное заседание с участием членов Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в организации.

Как ожидается, сопредседатели группы — посол Игорь Попов (Россиия), посол Джеймс Варлик (США) и Пьер Андрийо (Франция) — проинформируют совет о ситуации и дальнейших шагах по поиску путей урегулирования конфликта.

Кроме того, в течение дня у участников Минской группы, в которую также входят представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Германии, Италии, Швеции, Финляндии и Турции, пройдут встречи и консультации.

Постоянный совет ОБСЕ каждую неделю собирается в Вене, чтобы обсудить текущие события в странах организации и принять соответствующие решения. Он собирается на уровне постпредов стран-участниц во главе с председателем.