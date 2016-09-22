Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ сделало заявление протеста в связи с военными учениями, проводимыми Арменией в Агдаме

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ сделало заявление протеста в связи с очередными военными учениями, проводимыми вооруженными силами Армении на территории оккупированного Агдамского района.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении, адресованном государствам-участникам ОБСЕ, отмечается, что с жилых пунктов в прифронтовой зоне отчетливо видно пылевое облако в результате выстрелов из тяжелой артиллерии и техники в ходе учений.

В заявление решительно осуждается это провокационное действие Армении: "Данная провокация Армения является прямым оскорблением мирных инициатив стран-сопредседателей, привлеченных к процессу посредничества на высшем политическом уровне. Подобное поведение Армении ставит под вопрос искренность руководства Армении в отношении мирных переговоров и сопредседателей".

В связи с этим постоянное представительство призывает Германию, председательствующую в ОБСЕ, членов Минской группы и стран-сопредседателей однозначно осудить данное безответственное действие Армении и удержать Армению от действий, которые повредят динамике в переговорном процессе, достигнутой за последние месяцы.