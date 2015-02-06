Посол: Великобритания обеспокоена инцидентами на линии соприкосновения

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Великобритания обеспокоена инцидентами на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и на границе Азербайджана и Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила посол Великобритании в Армении Кэтрин Лич.

"Так много молодых военнослужащих трагически погибли или были ранены в этом году. Прошлогодняя тенденция по увеличению числа нарушений режима прекращения огня и смертельных инцидентов продолжилась", - отметила посол.

По ее словам, Британия поддерживает заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанное в Кракове, которое призывает стороны соблюдать режим прекращения огня и выполнять свои обязательства по мирному урегулированию конфликта. "Важно, чтобы международное сообщество повторяло бы подобные "месседжи" и призывало бы к мерам по укреплению доверия и в дальнейшем. Альтернативы мирного урегулирования не существует", - заявила посол.