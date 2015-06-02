​Посол: Великобритания не признает так называемый режим в Нагорном Карабахе

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Великобритания не признает так называемый режим в Нагорном Карабахе. На официальном уровне у нас нет с ними связей".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддик.

Он отметил, что если имеет место визит частных лиц, и при этом не было нарушено никаких законов при переходе границы, то Великобритания не может им помешать. "Но никаких официальных встреч с такими лицами не будет",- подчеркнул посол.

Напомним, представитель сепаратистского режима Нагорного Карабаха Бако Саакян недавно посетил Францию. Согласно армянским СМИ, также возможен визит Б.Саакяна в Великобританию.