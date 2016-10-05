Посол Украины: Статус-кво неурегулированных конфликтов неприемлем

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины в рамках международно принятых границ". Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на мероприятии, посвященном 25-летию независимости этой страны.

Посол выразил благодарность президенту Азербайджана за эту поддержку. "Азербайджан лучше многих знает проблему оккупации, так как сам столкнулся с ней",- отметил посол.

А. Мищенко подчеркнул, что Украина празднует 25-летие своей независимости в трудное время, напомнив, что часть территорий страны была оккупирована, в результате оккупации погибло большое количество мирных жителей.

Говоря о неурегулированных конфликтах в Азербайджане, Украине, Грузии, Молдове, посол подчеркнул, что статус-кво этих неурегулированных конфликтов неприемлем.

А. Мищенко в отношении конфликта в Украине, отметил, что Россия продолжает нарушать все нормы международного права и выразил надежду, что международное сообщество будет более активно в своей позиции касательно неурегулированных конфликтов.

В свою очередь министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов поздравил украинскую сторону с 25-летием независимости от имени главы государства Ильхама Алиева. Министр отметил, что между Азербайджаном и Украиной сложились теплые и искренние отношения, страны являются стратегическими партнерами. А. Рагимов напомнил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.