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    Посол Турции: Виновники Ходжалинской трагедии должны предстать перед правосудием

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "Виновники Ходжалинской трагедии должны предстать перед правосудием".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Эзорал, посетивший 26 февраля мемориал памяти жертв Ходжалинской трагедии "Крик матери" ("Ana harayı").

    "Нельзя ограничиваться только осуждением и порицанием этого события. Учинившие эту трагедию должны ответить. Мы всегда будем продолжать требовать справедливость к Ходжалы. Мы как турецкий народ не забудем и не позволим забыть Ходжалы", - подчеркнул он.

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