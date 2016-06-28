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    ​Посольство: В ходе визита в Баку и Ереван глава МИД Германии обсудит нагорно-карабахское урегулирование

    29 июня Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет с трехдневным визитом на Южный Кавказ

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ 29 июня действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет с трехдневным визитом на Южный Кавказ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Германии в Азербайджане, в ходе визита В.Штайнмайер посетит Армению, Азербайджан и Грузию.

    "Основной темой политических встреч в Ереване и Баку станут пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отметили в посольстве.

    Кроме того, 1 июля действующий председатель ОБСЕ примет участие в открытии ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси. 

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