​Посольство: В ходе визита в Баку и Ереван глава МИД Германии обсудит нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ 29 июня действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет с трехдневным визитом на Южный Кавказ.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Германии в Азербайджане, в ходе визита В.Штайнмайер посетит Армению, Азербайджан и Грузию.

"Основной темой политических встреч в Ереване и Баку станут пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отметили в посольстве.

Кроме того, 1 июля действующий председатель ОБСЕ примет участие в открытии ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси.