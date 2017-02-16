Посольство США прокомментировало вопрос непосещения послом Джоджуг Мерджанлы

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Посольство США в Азербайджане прокомментировало вопрос непосещения послом Робертом Секутой села Джоджуг Мерджанлы.

Как сообщили в посольстве в ответ на запрос Report, посольство США отправило в Джоджуг Мерджанлы представителя самого высокого ранга в сфере помощи и реконструкции Микаэлу Мередис - директора организации USAID в Азербайджане.

"Мередис отправилась туда с целью ознакомиться и оценить ситуацию, а также определить направления нашей помощи в дальнейшем. С 1992 года США оказали Азербайджану помощь на 1,3 млрд долларов. Мы продолжим нашу работу с властями Азербайджана для построения более сильного, стабильного и демократического Азербайджана", - заявили в посольстве.

Отметим, что 15 февраля представители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий и руководители международных организаций посетили освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. Председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов выразил сожаление о том, что сопредседатель Минской группы ОБСЕ – посол США в Азербайджане не принимает участие в визите.