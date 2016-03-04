Посольство США прокомментировало резолюцию, принятую Палатой представителей Джорджии в отношении Нагорного Карабаха

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Резолюция, принятая Палатой представителей штата Джорджия, не повлияет на внешнюю политику США по вопросу нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Report заявили в посольстве США в Азербайджане, комментируя информацию армянских СМИ о принятии Палатой представителей американского штата Джорджия резолюции о признании независимости так называемой "Нагорно-Карабахской Республики".

"Соединенные Штаты не признают так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику". Внешняя политика США определяется федеральным правительством. Резолюция, принятая Палатой представителей штата Джорджия, в отношении Нагорного Карабаха является выражением мнения законодательного органа штата и не меняет внешнюю политику США по данному вопросу", - заявили в пресс-службе посольства США.