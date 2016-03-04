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    Посольство США прокомментировало резолюцию, принятую Палатой представителей Джорджии в отношении Нагорного Карабаха

    Посольство: Внешняя политика США определяется федеральным правительством

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Резолюция, принятая Палатой представителей штата Джорджия, не повлияет на внешнюю политику США по вопросу нагорно-карабахского конфликта. 

    Об этом Report заявили в посольстве США в Азербайджане, комментируя информацию армянских СМИ о принятии Палатой представителей американского штата Джорджия резолюции о признании независимости так называемой "Нагорно-Карабахской Республики". 

    "Соединенные Штаты не признают так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику". Внешняя политика США определяется федеральным правительством. Резолюция, принятая Палатой представителей штата Джорджия, в отношении Нагорного Карабаха является выражением мнения законодательного органа штата  и не меняет внешнюю политику США по данному вопросу", - заявили в пресс-службе посольства США. 

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