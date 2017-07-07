Посольство Марокко: Гражданские лица должны во что бы то ни стало быть защищены

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Посольство Королевства Марокко в Азербайджане выразило cоболезнования по поводу гибели 2-летней девочки Захры Гулиевой и ее бабушки в селе Алханлы Физулинского района в результате обстрела армян 4 июля.

Как сообщили Report в посольстве, в заявлении подчеркивается, что гражданские лица должны во что бы то ни стало быть защищены.

"Мы выражаем глубокое соболезнование семье погибших и братскому народу Азербайджана", - сказано в заявлении посольства.

Вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 г.р. погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями. По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.