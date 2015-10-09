Посольство Италии прокомментировало попытку провокации армянами на туристической выставке в Римини

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Позиция Италии по вопросу нагорно-карабахского конфликта хорошо известна и она не изменилась: мы не признаем так называемую "НКР"".

Об этом Report заявили в посольстве Италии в Азербайджане.

В посольстве Италии отметили, что проходящая 8-10 октября в Римини международная туристическая выставка - это частное мероприятие, которое не отражает позиции Италии в этом вопросе.

Напомним, что с 8 по 10 октября в итальянском городе Римини проходит международная туристическая выставка "TTG Incontri-2015". В результате вмешательства посольства Азербайджана в Италии была пресечена попытка армян представить компании из оккупированных территорий Азербайджана - Нагорного Карабаха в качестве отдельного стенда. Армянская сторона, лишенная всяких возможностей, ограничилась лишь тем, что представила на выставке в рамках своего стенда лишь несколько брошюр, связанных с сепаратистским режимом.