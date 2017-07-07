Посольство Палестины выразило соболезнования в связи с гибелью 2-летней Захры и ее бабушки

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Посольство Государства Палестины в Азербайджане выразило соболезнования в связи с инцидентом 4 июля в селе Алханлы Физулинского района.

Как сообщили Report в дипмиссии, посольство выразило сожаление в связи с гибелью 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой в результате обстрела армян.

"Аллах рехмет элесин. Желаем, чтобы их души попали в рай", - говорится в сообщении.

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 г.р. погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями. По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса: 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые, в том числе особо охраняемые, исторические, религиозные, учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты или места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) 29,120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 120.2.12-ой (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), ведется следствие.