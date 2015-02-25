Посольство Азербайджана в Бразилии провело мероприятие на тему "Верховенство закона и роль справедливости при урегулировании военных конфликтов"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 23-ей годовщины Ходжалинского геноцида Посольство Азербайджана в Бразилии совместно с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро провели мероприятие на тему "Верховенство закона и роль справедливости при урегулировании военных конфликтов". Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие профессорский и студенческий состав Федерального университета Рио-де-Жанейро, представители общественно-политических, научно-академических кругов города Рио-де-Жанейро и азербайджанской общественности.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Бразилии Эльнур Султанов проинформировал участников о Ходжалинском геноциде, авторах этого преступления, определении международно-правовой ответственности в отношении данного преступления.

Он также рассказал о международной кампании "Справедливость Ходжалы", которая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой проводится во многих странах, в том числе и Бразилии.

Профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Александр Жебит, отметив значение данного мероприятия в распространении правды о Ходжалинском геноциде в Бразилии, рассказал о тяжелом положении, в котором оказался Азербайджан в результате армянской оккупации.

Затем посол Э.Султанов ответил на вопросы участников о Ходжалинском геноциде, истории, сути и путях урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.