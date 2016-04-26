​Посольство Азербайджана: Статья в The New York Times не отображает реалий нагорно-карабахского конфликта

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Тяжелое положение сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев и культурное значение Нагорного Карабаха для азербайджанской культуры не нашло своего отображения в статье The New York Times.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном в The New York Times комментарии посольства Азербайджана в Вашингтоне на статью Давида Крамера "На фоне этнического конфликта оазис процветает", вышедшую ранее.

"Возможно, более глубокий взгляд автора на утрату де-факто государственного суверенитета Арменией, а также экономический и демографический спад был бы приемлемым для статьи", - отмечается в комментарии посольства Азербайджана.