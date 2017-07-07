Роберт Секута: Важно продвигать мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ США привержены процессу урегулирования карабахского конфликта как на двустороннем уровне, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Напомнив о недавнем трагическом случае в Физулинском районе, посол сказал, что важно продвигать мирное урегулирование конфликта.

"Стороны должны достичь урегулирования конфликта мирным путем, через переговоры. Для достижения этого трудятся правительства отдельных стран и Минская группы. Но все зависит от самих сторон конфликта".