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    Роберт Секута: Важно продвигать мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

    Для достижения этого трудятся правительства отдельных стран и Минская группы

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ США привержены процессу урегулирования карабахского конфликта как на двустороннем уровне, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута. 

    Напомнив о недавнем трагическом случае в Физулинском районе, посол сказал, что важно продвигать мирное урегулирование конфликта.

    "Стороны должны достичь урегулирования конфликта мирным путем, через переговоры. Для достижения этого трудятся правительства отдельных стран и Минская группы. Но все зависит от самих сторон конфликта". 

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