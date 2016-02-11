Посол США в ОБСЕ: Статус-кво вокруг нагорно-карабахского конфликта неприемлем и неустойчив

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "США считают, что усилия в поддержку урегулирования затянувшихся конфликтов в регионе ОБСЕ должны оставаться на повестке дня этой организации".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в ОБСЕ Дэниэл Баер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что "США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, будут продолжать работать в тесном контакте со сторонами для достижения прочного, согласованного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта".

Д.Баер с сожалением отметил участившиеся за последние месяцы случаи насилия на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

"Мы поддерживаем призывы сопредседателей к сторонам принять незамедлительные меры по снижению напряженности и защиты жизни людей. Статус-кво не является ни приемлемым, ни устойчивым, и мы напоминаем сторонам, что военного решения конфликта не существует", - заявил посол.

Комментируя двусторонние отношения, Д.Баер заявил, что США заинтересованы в развитии Азербайджана как демократической, процветающей, безопасной и суверенной страны.

"Мы развили плодотворное сотрудничество в ряде областей, в том числе энергетике, безопасности и коммерческим вопросам. Азербайджан добился значительных успехов в области образования, борьбы с торговлей людьми и прав женщин. Азербайджан также вносит важный вклад в международные миротворческие миссии, борьбу с терроризмом и энергетическую безопасность и диверсификацию", - заявил посол США в ОБСЕ.