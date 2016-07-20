​Посол США: В августе предусматривается встреча по Карабаху при посредничестве Путина

Баку. 20 Июля. REPORT.AZ/ На данный момент обсуждается встреча по Карабаху в августе текущего года при посредничестве президента России Владимира Путина.

Как сообщает Report со ссылкой на "news.am", об этом 20 июля в Американском университете Армении заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Ричард Миллс, отвечая на вопрос студентки о том, известна ли дата следующей встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ с президентами Армении и Азербайджана.

Однако, по его словам, точный день и точное место встречи президентов Армении и Азербайджана еще не определены.

«Обсуждения должны пройти между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ и Правительствами двух стран для того, чтобы установить день встречи в августе», - пояснил Ричард Миллс.