Посол США: Сопредседатели МГ ОБСЕ скоро посетят регион

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "США остаются приверженными мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя возможность проведения работ по разминированию на линии соприкосновения.

"Скоро регион посетят сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Мы стараемся приложить усилия, чтобы стороны конфликта урегулировали его мирным путем", - заявил Р. Секута.

Напомним, ранее в своем совместном заявлении сопредседатели МГ ОБСЕ заявили, что планируют посетит регион в начале октября.