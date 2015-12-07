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    Посол США: Сопредседатели МГ ОБСЕ прилагают усилия для проведения встречи президентов Азербайджана и Армении

    США надеются на проведение такой встречи до конца месяца

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прилагают усилия для того, чтобы провести встречу президентов Азербайджана и Армении, и добиться прогресса в переговорах".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя возможную встречу президентов Азербайджана и Армении.

    По его словам, США надеются на проведение такой встречи до конца месяца, эта встреча является свидетельством усилий на достижение прогресса в переговорах. 

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