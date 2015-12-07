Посол США: Сопредседатели МГ ОБСЕ прилагают усилия для проведения встречи президентов Азербайджана и Армении

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прилагают усилия для того, чтобы провести встречу президентов Азербайджана и Армении, и добиться прогресса в переговорах".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя возможную встречу президентов Азербайджана и Армении.

По его словам, США надеются на проведение такой встречи до конца месяца, эта встреча является свидетельством усилий на достижение прогресса в переговорах.