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    Посол США: Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном для урегулирования конфликта

    Миллс: Реальность в том, что любое урегулирование потребует возвращения определенной части оккупированных территорий

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил посол США в Армении Ричард Миллс в интервью армянским СМИ.

    "Когда я впервые приехал сюда, то был удивлен, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий в качестве части переговорного процесса. Я удивлен, что в Армении нет обсуждений о возможных компромиссах", - сказал американский дипломат.

    Он указал, что обострение ситуации в Карабахе в апреле 2016 года "еще более обострило восприятие армян".

    "Однако реальность в том, что любое урегулирование потребует возвращения определенной части оккупированных территорий", - отметил Р.Миллс, завершающий свою дипмиссию в Армении.

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