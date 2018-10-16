Посол США: Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном для урегулирования конфликта

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Армении Ричард Миллс в интервью армянским СМИ.

"Когда я впервые приехал сюда, то был удивлен, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий в качестве части переговорного процесса. Я удивлен, что в Армении нет обсуждений о возможных компромиссах", - сказал американский дипломат.

Он указал, что обострение ситуации в Карабахе в апреле 2016 года "еще более обострило восприятие армян".

"Однако реальность в том, что любое урегулирование потребует возвращения определенной части оккупированных территорий", - отметил Р.Миллс, завершающий свою дипмиссию в Армении.