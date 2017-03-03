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    Посол ЕС прокомментировала ситуацию на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

    Малена Мард: Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте не является устойчивым

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ЕС поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила посол ЕС в Азербайджане Малена Мард, комментируя недавние столкновения на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.

    По ее словам, статус-кво в нагорно-карабахском конфликте не является устойчивым.

    Посол  также сообщила, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер намерен в ближайшее время посетить Азербайджан и вопрос урегулирования конфликта  будет обсуждаться в ходе визита. 

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