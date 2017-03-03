Посол ЕС прокомментировала ситуацию на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ЕС поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила посол ЕС в Азербайджане Малена Мард, комментируя недавние столкновения на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.

По ее словам, статус-кво в нагорно-карабахском конфликте не является устойчивым.



Посол также сообщила, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер намерен в ближайшее время посетить Азербайджан и вопрос урегулирования конфликта будет обсуждаться в ходе визита.