Посол: Россия не пытается исключить Минскую группу ОБСЕ из урегулирования карабахского вопроса

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Россия, организовав встречу президентов Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге, не совершала попытку исключить Минскую группу ОБСЕ из урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Как сообщает Report со ссылкой на Tert.am, об этом заявил посол России в Армении Иван Волынкин.

"Россия проводит работу также в рамках МГ ОБСЕ и других форматов в этом вопросе не предусмотрено. Это не прецедент, когда посредники прилагают усилия для организации встречи противоборствующих сторон. США, Франция также организовывали аналогичные встречи, мы также инициировали встречу и это не выходит за рамки формата МГ", - заявил посол.

Иван Волынкин отметил, что подобные встречи необходимы для урегулирования конфликта, чтобы в ходе них возникло взаимное доверие.

Комментируя вопрос о том, на каком этапе находится урегулирование конфликта, посол ответил, что это не из тех вопросов, которые решаются за один день.