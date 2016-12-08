Посол: Россия имеет все возможности для помощи в решении нагорно-карабахского конфликта

Москва. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Москве в пресс-центре еженедельного издания Федерального Собрания РФ "Парламентская газета" прошел круглый стол на тему "Российско-азербайджанские отношения: 25 лет дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", посвящённый 25-летию независимости Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, в дискуссиях приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова, член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, депутат Госдумы Дмитрий Савельев, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Выступивший на круглом столе посол Полад Бюльбюльоглу отметил, что за 25 лет независимости Азербайджан прошел длинный путь развития, став сильнейшей экономикой закавказского региона.

"Ввод советских войск в Баку в 1990-ые годы стал линией невозврата. Даже самые отчаянные местные коммунисты поняли, что в стране, которая давит танками собственный народ, жить нельзя. Люди пачками сжигали партийные билеты. Это показало, что система, которая была в Союзе, обречена.

Потом к власти пришли демократы первой волны и чуть не привели страну к гражданской войне. Танки мятежного полковника Сурета Гусейнова стояли в 50 км от Баку.

Но народ призвал к себе великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Он принял приглашение и начал с нуля выстраивать азербайджанскую государственность. И теперь вы видите насколько развился Азербайджан. И не только Баку - развитие идет по всей стране", - сказал посол.

Он также отметил большую роль России и добрососедских отношений для развития экономики Азербайджана.

"Можно сказать, что наши страны объединяет добрая воля. В первую очередь, это экономика, а она будет тащить за собой развитие инфраструктуры и так далее, вплоть до развития политических взаимодействий.

Азербайджанцы всегда присутствовали в России, чувствовали себя здесь комфортно. На протяжении поколений сложилось такое взаимопонимание, когда мы очень хорошо понимаем друг друга, знаем традиции и уважаем культуру.

Сейчас 2.5 млн. азербайджанцев живут в России и самая большая русская диаспора живет в Азербайджане", - отметил посол.

Затронув тему карабахского конфликта, Полад Бюльбюльоглу высказал мнение, что Россия, как самая большая страна в регионе и член Минской группы ОБСЕ, имеет все возможности для помощи в решении конфликта.

"Азербайджан - маленькая страна, но мы стараемся вести свою политику. В первую очередь, дружить с соседями.

Единственный сосед, с которым Азербайджан не может найти общий язык, - это Армения. Несмотря на то, что приняты резолюции, много лет работает Минская группа ОБСЕ. Это тяжелым бременем лежит на экономике Азербайджана, а главное, на людях - гражданах страны. Представьте, что в стране миллион беженцев - каждый восьмой житель страны.

Я был избран депутатом парламента от региона, где проживали беженцы, и сам видел, как люди живут в палаточных лагерях.

Азербайджан за свою независимость заплатил самую дорогую цену – жизнью своих граждан и территорией", - сказал посол.