​Посол России: Эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта не будет

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Разрешить нагорно-карабахский конфликт военными методами невозможно. Он может быть разрешен только за столом переговоров и только мирным путем". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, журналистам заявил посол России в Армении Иван Волынкин.

Посол отметил, что на это нацелены Минская группа ОБСЕ и все международное сообщество.

«Так что я рассчитываю на то, что никакой эскалации не будет», - подчеркнул Иван Волынкин. По его словам, рост напряженности на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе вызывает глубокое сожаление. «Я приношу искренние соболезнования семьям погибших военнослужащих», - добавил российский дипломат.

В ответ на вопрос, удастся ли обеспечить проведение встречи президентов Армении и Азербайджана в конце этого года, посол России заметил: «Думаю, что тема обсуждалась в ходе переговоров двух министров в Нью-Йорке. Но, к сожалению, о результатах я не знаю».