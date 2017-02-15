Посол России: Мы еще раз увидели своими глазами, какой тяжелый и сложный нагорно-карабахский конфликт

Джабраил. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Мы приехали сюда с профессиональной целью, чтобы получить информацию о том, что происходит здесь и мы конечно эту цель достигли".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин во время посещения главами аккредитованных в Азербайджане дипмиссий освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района.

По его словам, было очень поучительно посетить это село: "Тут есть и эмоциональный момент. Потому что еще раз мы увидели своими глазами, какой тяжелый и сложный этот конфликт. Одно дело, когда про него читаешь, слушаешь, и другое дело, когда сам видишь, разговариваешь с людьми. Поэтому это нам еще один сигнал, по крайней мере я такой вывод для себя делаю. Россия занималась мирным урегулированием, и должна и дальше заниматься, продолжать это делать".