Посол России: Москва будет помогать сближению Баку и Еревана для урегулирования карабахского конфликта

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Россия продолжит предпринимать шаги для сближения позиций Азербайджана и Армении в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Армении Иван Волынкин.

"В целом Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье. Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по Минской группе ОБСЕ будем продолжать предпринимать усилия, направленные на сближение позиций сторон", - заявил посол.