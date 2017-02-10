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    Посол России: Москва будет помогать сближению Баку и Еревана для урегулирования карабахского конфликта

    Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Россия продолжит предпринимать шаги для сближения позиций Азербайджана и Армении в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Как сообщает Report,  об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Армении Иван Волынкин.

    "В целом Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье. Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по Минской группе ОБСЕ будем продолжать предпринимать усилия, направленные на сближение позиций сторон", - заявил посол. 

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