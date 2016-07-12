​Посол РФ: "Cопредседатели МГ ОБСЕ вновь поедут в Карабах"

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху намерены вновь посетить регион конфликта, однако точная дата визита пока не установлена.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости об этом сообщил сопредседатель группы российский посол Игорь Попов.

Предыдущий визит в Баку, Ереван и Степанакерт начался 5 апреля через несколько дней после последнего обострения ситуации. "Естественно, мы поедем, но даты пока нет, она обговаривается сторонами, когда будет удобнее им, с учетом их рабочего графика", — сказал Попов.

По его словам, в понедельник в Вене прошло плановое заседание всех членов Минской группы с участием российского, американского и французского послов, а также личного представителя председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.