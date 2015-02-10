Посол: Решение карабахского конфликта военным путем для России неприемлемо и бесперспективно

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Решение карабахского конфликта военным путем для России неприемлемо и бесперспективно". Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Армении Иван Волынкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы неоднократно подчеркивали полную неприемлемость и бесперспективность решения нагорно-карабахского конфликта военным путем и всегда настаивали на урегулировании путем переговоров при посредничества Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция", - заявил И. Волынкин.

По его словам, именно поиск решения за переговорным столом является единственным способом налаживания долгосрочных отношений.

"Мы приемлем любое решение, удовлетворяющее обе стороны конфликта", - подчеркнул посол.