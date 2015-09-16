Посол: Проведение "Дней культуры Франции" в Нагорном Карабахе является частной инициативой

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Проведение "Дней культуры Франции" в Нагорном Карабахе является частной инициативой, не имеющей ничего общего с официальной политикой Франции". Об этом Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье, комментируя информацию армянских СМИ по поводу проведения дней культуры Франции на оккупированных территориях Азербайджана 17-19 cентября.

"Франция привержена сотрудничеству с Азербайджаном, и у нас нет никаких двойных стандартов в отношениях с вашей страной", - отметил посол.

П. Монье подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на встречах с официальными лицами Азербайджана, в том числе вице-премьером страны Али Гасановым. Посол уверил, что официальная позиция Франции в вопросе нагорно-карабахского урегулирования остается неизменной, и подобное мероприятие, анонсированное армянскими СМИ, является инициативой частных лиц.