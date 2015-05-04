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    ​Посол: Прошедшие на оккупированных азербайджанских территориях "выборы" приведут к обострению конфликта

    Мохсен Пакайин: Разрушение исторических памятников и мечетей противоречит принципам международного права

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Прошедшие на территории оккупированного Нагорного Карабаха т.н. "выборы" приведут к напряженности и обострению конфликта".

    Как сообщает Report, об этом в интервью иранским СМИ заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

    Посол также отметил позицию своей страны в данном вопросе: "Иран считает, что проведение выборов не может быть путем решения конфликта. Выполняющая роль посредника Минская группа ОБСЕ должна осуществить возлагающуюся на нее ответственность".

    Разрушение на оккупированных азербайджанских территориях исторических памятников и мечетей Мохсен Пакайин назвал шагом, противоречащим международным правовым нормам: "В любой стране мира уничтожение исторических зданий и культурного наследия незаконно и противоречит принципам международного права".  

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