Паскаль Монье: Позиция Франции в вопросе нагорно-карабахского конфликта остается неизменной

Баку. 21 ноября.REPORT.AZ/ Позиция Франции в вопросе нагорно-карабахского конфликта остается неизменной, Франция не признает независимость Нагорного Карабаха. Как сообщаетReport, об этом заявил журналистам посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье, комментируя вопрос о визите главы сепаратистского режима Нагорного Карабаха Бако Саакяна во Францию.

"Я даже не в курсе, что Бако Саакян в Париже. Франция не признает Нагорный Карабах и эта позиция остается неизменной", - заявил П. Монье.

Отметим, согласно информации армянских СМИ,Бако Саакян прибыл 20 ноября с "рабочим визитом" в Париж.