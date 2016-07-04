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    Посол: ЕС готов участвовать в реализации решения по Карабаху

    Петр Свитальский: ЕС хочет повысить свою роль и участие в регионе

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер 5 июля прибудет в Армению.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава делегации ЕС в республике, посол Петр Свитальский.

    По его словам, в рамках визита запланированы встречи Зальбера с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой внешнеполитического ведомства Эдвардом Налбандяном и другими официальными лицами.

    "Данный визит свидетельствует о том, что ЕС хочет повысить свою роль и участие в регионе, чтобы нас воспринимали как партнера, который оказывает поддержку и содействие", - сказал Свитальский журналистам, добавив, что комплексное отношение к решению конфликтов занимает важное место в стратегии ЕС.

    Он также отметил, что ЕС готов участвовать в реализации решения по Карабаху, которое могут достигнуть по итогам процесса переговоров. 

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