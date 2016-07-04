Посол: ЕС готов участвовать в реализации решения по Карабаху

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер 5 июля прибудет в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава делегации ЕС в республике, посол Петр Свитальский.

По его словам, в рамках визита запланированы встречи Зальбера с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой внешнеполитического ведомства Эдвардом Налбандяном и другими официальными лицами.

"Данный визит свидетельствует о том, что ЕС хочет повысить свою роль и участие в регионе, чтобы нас воспринимали как партнера, который оказывает поддержку и содействие", - сказал Свитальский журналистам, добавив, что комплексное отношение к решению конфликтов занимает важное место в стратегии ЕС.

Он также отметил, что ЕС готов участвовать в реализации решения по Карабаху, которое могут достигнуть по итогам процесса переговоров.