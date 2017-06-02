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    Посол: Новый президент Франции не пожалеет усилий в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта

    В данном вопросе основным приоритетом Минской группы ОБСЕ является поиск путей мирного урегулирования проблемы© Report.az

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон проинформирован об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Так как, он знает о высоком уровне двусторонних отношений между двумя странами".

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез.

    Посол считает, что позиция нового главы государства по поводу нагорно-карабахского конфликта будет направлена на мирное урегулирование проблемы: "Он не пожалеет усилий в направлении мирного урегулирования конфликта. В данном вопросе основным приоритетом Минской группы ОБСЕ является поиск путей мирного урегулирования проблемы".

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