Посол: Нагорный Карабах является признанной на международном уровне частью Азербайджана

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Включение британской газетой "The Guardian" Нагорного Карабаха в статью о "Лучших 10 новых местах для путешествий в 2015 году" является проявлением неуважения к азербайджанскому народу".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме посла Азербайджана в Великобритании Таира Тагизаде газете "The Guardian" по поводу публикации в этом издании статьи, в которой Нагорный Карабах включен в список рекомендуемых для посещения мест в 2015 году.

"Нагорный Карабах является признанной на международном уровне частью Азербайджана, находящейся в настоящее время под оккупацией вооруженных сил Армении. Считаете ли вы верным с точки зрения морали поощрять агрессора к сохранению контроля над частью территории другой страны и демонстрировать полное пренебрежение к страданиям сотен тысяч вынужденных переселенцев?", - говорится в статье посла.

Т.Тагизаде отмечает, что к сожалению, публикация газеты играет на руку сепаратистскому режиму, который стремится узаконить свой акт оккупации: "Позиция "The Guardian" относительно недавних сепаратистских тенденций на постсоветском пространстве похвальна, и хотелось бы проявления такой же чувствительности в отношении Азербайджана".