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    Посол: Молдова всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

    Молдова следит за событиями, происходящими в Нагорном Карабахе

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Молдова следит за событиями, происходящими в Нагорном Карабахе". 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил  посол Молдовы в Азербайджане Георге Леукэ, комментируя обострение ситуации на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

    По его словам, данная тема затрагивалась сторонами во время межмидовских консультаций, прошедших в Баку на прошлой неделе.

    Он заявил, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана: "Существуют определенные форматы, которые занимаются урегулированием проблемы. Минская группа ОБСЕ, группа 5+2 у нас пытаются решить имеющиеся конфликты в рамках международного права". 

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