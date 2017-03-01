Посол: Молдова всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Молдова следит за событиями, происходящими в Нагорном Карабахе".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Молдовы в Азербайджане Георге Леукэ, комментируя обострение ситуации на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

По его словам, данная тема затрагивалась сторонами во время межмидовских консультаций, прошедших в Баку на прошлой неделе.

Он заявил, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана: "Существуют определенные форматы, которые занимаются урегулированием проблемы. Минская группа ОБСЕ, группа 5+2 у нас пытаются решить имеющиеся конфликты в рамках международного права".