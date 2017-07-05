Посол Израиля выразил соболезнования семье погибших в результате провокации Армении

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став выразил отношение к информации о гибели двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой в селе Алханлы Физулинского района в результате обстрела армянской стороны

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, Д.Став заявил, что глубоко опечален и встревожен данной новостью.

Д.Став выразил семье погибших и всему азербайджанскому народу свои соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Отметим, что 4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. в результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.