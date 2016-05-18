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    Посол: Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана

    Мы надеемся, что конфликт будет решен мирно

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

    Посол отметил, что, основываясь на опыте Израиля, "мы поддерживаем мирное решение конфликта": "Мы надеемся, что конфликт будет решен мирно. Учитывая наш опыт с Египтом и Иорданией, это самый приемлемый вариант".

    Касаясь двусторонних отношений с Азербайджаном, Д.Став отметил, что Израиль и Азербайджан имеют значимые и глубокие, развитые во всех сферах отношения: "Со дня провозглашения независимости в 1991 году, Израиль является другом Азербайджана. Мы придаем большую важность этой стране".

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