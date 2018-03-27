Посол Италии: Нужно посвятить время и силы урегулированию нагорно-карабахского конфликта

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ "Решение нагорно-карабахского конфликта невозможно исключительно вмешательством извне".

Как передает Report, об этом в интервью изданию Il Caffe Geopolitico сказал посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"В Италии всегда была сбалансированная позиция касательно этого вопроса, которую в свою очередь выразил также министр иностранных дел Анджелино Альфано в Вене, когда он представил программу итальянского председательства в ОБСЕ на 2018 год. Наша страна обладает достаточным опытом в посреднической роли в прошлом. Мы считаем, что нужно работать над тем, что объединяет, а не разделяет. И азербайджанский, и армянский народы на протяжении многих веков мирно жили на Южном Кавказе, у них много общего, они хорошо знают друг друга", - заявил посол.

Дипломат напомнил, что нагорно-карабахский конфликт длится на протяжении 25 лет и подобен снежному кому: на вершине горы он мал, но когда он начинает катиться вниз, нарастает и становится гигантским.

"Нелегко вернуться к мирному сосуществованию, но задача международного сообщества - поддерживать политический диалог для достижения мирного соглашения. И для этого нам нужно посвятить время и силы. Я думаю, что очень важно не забывать этот конфликт, это была бы большая ошибка. Фактически, правильнее говорить о "затяжном", но не "замороженном конфликте".