Посол: Иордания поддерживает позицию Азербайджана в решении карабахского конфликта

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев принял посла Иордании в Азербайджане Нассара Аль-Хабашнехи.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, на встрече коснулись вопросов создания законодательной базы для расширения связей между двумя странами, формирования связей между деловыми кругами, важной роли межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в расширении двусторонних торгово-экономических связей.

Посол выразил удовлетворенность динамичным экономическим развитием Азербайджана и заявил, что его страна поддерживает позицию Азербайджана в решении нагорно-карабахского конфликта.

Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества двух стран.