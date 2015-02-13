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    Посол: Иордания поддерживает позицию Азербайджана в решении карабахского конфликта

    Шахин Мустафаев принял посла Иордании в Азербайджане

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев принял посла Иордании в Азербайджане Нассара Аль-Хабашнехи.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, на встрече коснулись вопросов создания законодательной базы для расширения связей между двумя странами, формирования связей между деловыми кругами, важной роли межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в расширении двусторонних торгово-экономических связей.

    Посол выразил удовлетворенность динамичным экономическим развитием Азербайджана и заявил, что его страна поддерживает позицию Азербайджана в решении нагорно-карабахского конфликта.

    Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества двух стран.

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