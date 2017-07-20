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    Посол Индонезии: Нагорно-карабахский конфликт должен оставаться в центре внимания международных структур

    Хуснан Бей Фанани: Ситуация в регионе остается напряженной© Report.az

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт должен оставаться в центре внимания международных структур. Об этом Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани.

    "Мы очень сожалением по поводу смерти 2-летней азербайджанской девочки при обстреле села Алханлы. Это такое ужасное событие, повторения которого никто не хотел бы", - заявил посол, отметив, что ситуация в регионе остается напряженной.

    Он подчеркнул  важность того, чтобы нагорно-карабахский конфликт оставался в центре внимания международных структур, добавив, что пресса Азербайджана также должна быть активна в распространении информации о ситуации в регионе на международных платформах: "У международного сообщества сейчас очень много забот, таких как Ближний Восток, Палестина и т.д. Поэтому надо распространять  как можно больше  информации об этом конфликте". 

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