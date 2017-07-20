Посол Индонезии: Нагорно-карабахский конфликт должен оставаться в центре внимания международных структур

© Report.az

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт должен оставаться в центре внимания международных структур. Об этом Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани.

"Мы очень сожалением по поводу смерти 2-летней азербайджанской девочки при обстреле села Алханлы. Это такое ужасное событие, повторения которого никто не хотел бы", - заявил посол, отметив, что ситуация в регионе остается напряженной.

Он подчеркнул важность того, чтобы нагорно-карабахский конфликт оставался в центре внимания международных структур, добавив, что пресса Азербайджана также должна быть активна в распространении информации о ситуации в регионе на международных платформах: "У международного сообщества сейчас очень много забот, таких как Ближний Восток, Палестина и т.д. Поэтому надо распространять как можно больше информации об этом конфликте".