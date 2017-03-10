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    Посол: Германия признает территориальную целостность Азербайджана - ВИДЕО

    Это большая трагедия, потому что семьи теряют сыновей

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "В июне прошлого года в ходе визита в Азербайджан бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что апрельские события показали необходимость изменения статуса-кво. Позиция Германии заключается в том, что необходимо проведение серьезных переговоров по данному конфликту".

    Об этом заявил северному бюро Report находящийся с визитом в Гусарах посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб. 

    "Для этого мы прилагаем усилия. К большому сожалению во время событий на линии соприкосновения вновь были потери, погибли молодые солдаты. Это большая трагедия, потому что семьи теряют сыновей", - добавил М.Киндсграб. 

    Посол подчеркнул, что Германия всегда признавала территориальную целостность Азербайджана: "Конфликт должен быть решен мирным путем на основе Мадридских принципов".

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