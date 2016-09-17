Посол Германии: Очень важно сохранять низкой напряженность в зоне карабахского конфликта

Баку. 17 Сентября. REPORT.AZ/ Очень важно сохранять низкой напряженность в зоне карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на news.am, об этом заявил посол Германии в Армении Матиас Кислер, касаясь последнего заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика о том, что есть риск эскалации карабахского конфликта с вовлечением всего имеющегося тяжелого вооружения.

По его словам, необходимо, чтобы обе стороны соблюдали режим прекращения огня.

«После войны в апреле в настоящее время напряженность на самом деле понизилась. Но нет иллюзий, что эта напряженность исчезает. Поэтому мы считаем, что очень важно имплементировать меры по установлению атмосферы доверия, механизмов расследования и мониторинга на линии соприкосновения при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Думаю, необходимо больше работать над этим», - отметил Кислер.