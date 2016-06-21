​Посол Франции: Ожидаются также другие встречи президентов Азербайджана и Армении

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Ожидаются также другие встречи по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта в том формате, в котором прошла вчерашняя встреча в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

"Тот факт, что президенты Армении и Азербайджана встречаются, происходит разговор, направленный на установление мер доверия, уже хороший знак. Поскольку без диалога не может быть политического решения, без диалога не может быть процесса познавания друг друга, с целью понять и представить позиции другой стороны", - заявил посол, еще раз подчеркнув готовность Франции содействовать переговорному процессу.

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Санкт-Петербурге, добавил посол, содержится очень важная идея – проведение регулярных встреч.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Армении и России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.