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    ​Посол Франции: МГ ОБСЕ работает для возобновления диалога Еревана и Баку на самом высоком уровне

    Минская группа ОБСЕ больше чем когда-либо вовлечена в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Минская группа ОБСЕ больше чем когда-либо вовлечена в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта". 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, комментируя ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

    Посол добавил, что сейчас Минская группа ОБСЕ работает в направлении возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном на самом высоком уровне. 

    Жан-Франсуа Шарпантье выразил озабоченность в связи со случаями нарушения режима прекращения огня.  

    В качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция, по словам посла, призывает конфликтующие стороны избегать обострения военной напряженности и предпринять все меры, необходимые для соблюдения режима прекращения огня.

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