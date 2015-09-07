​Посол Франции: МГ ОБСЕ работает для возобновления диалога Еревана и Баку на самом высоком уровне

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Минская группа ОБСЕ больше чем когда-либо вовлечена в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, комментируя ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

Посол добавил, что сейчас Минская группа ОБСЕ работает в направлении возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном на самом высоком уровне.

Жан-Франсуа Шарпантье выразил озабоченность в связи со случаями нарушения режима прекращения огня.

В качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция, по словам посла, призывает конфликтующие стороны избегать обострения военной напряженности и предпринять все меры, необходимые для соблюдения режима прекращения огня.