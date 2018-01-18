 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Франции: Любая встреча по Карабаху желательна

    Решение в данном вопросе должно быть достигнуто только путем переговоров, подчеркнул дипломат

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Позиция Франции по отношению к нагорно-карабахскому конфликту неизменна. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в Ереване посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

    "Любая встреча, направленная на урегулирование карабахского конфликта, для нас желательна и очень ожидаема. Решение в данном вопросе должно быть достигнуто только путем переговоров", - заявил он, комментируя предстоящую сегодня в Кракове встречу глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, инициированную сопредседателями МГ ОБСЕ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi