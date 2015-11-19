​Посол: "Франция поддерживает территориальную целостность Азербайджана"

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Франция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает независимость Нагорного Карабаха.

Как передает Report, об этом сказала в четверг новый посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, отвечая на вопрос журналистов, о том, "почему мэр Парижа участвует в сборе средств, которые пойдут на строительство общинных центров в Карабахе и Франция допускает двойные стандарты?".

Она отметила, что подробной информацией об этой инициативе не обладает.

"Позиция Франции ясна. Франция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает независимость Нагорного Карабаха. Даже если французский мэр участвует в реализации этого проекта, это не демонстрирует официальную позицию Франции", - сказала Аурелия Буше.

"Но могу ответственно заявить, что Франция полностью поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Нет никакого повода говорить в данном случае о двойных стандартах", - добавила она.