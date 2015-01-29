​Посол Франции: 2014 год был годом противоречий в разрешении нагорно-карабахского конфликта

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "2014 год, как и заявил сопредседатель, был годом противоречий с точки зрения разрешения нагорно-карабахского конфликта. Было много встреч между сторонами, включая встречи на высшем уровне, но в то же время режим прекращения огня нарушался довольно часто". Об этом в интервью Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

Он отметил, что Франция была особенно активна в урегулировании конфликта в прошлом году. "Президент Олланд посетил Баку и Ереван в день годовщины соглашения о прекращении огня. Он также пригласил президентов Азербайджана и Армении встретиться в Париже 27 октября. Эта встреча стала весьма положительной, потому что два президента смогли обсудить ситуацию в регионе. И они смогли понять друг друга по этим вопросам. Так, помимо вопроса Нагорного Карабаха, где им трудно найти точки соприкосновения, они могли бы договориться почти по всем другим вопросам".

По словам посла, Франция намерена продолжить свои усилия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, по организации встреч между двумя сторонами конфликта или отдельных встреч с министрами каждой страны по нахождению основы для соглашения. Франция также будет пытаться создать диалог с Арменией и Азербайджаном по международным вопросам, построению мер по укреплению доверия между сторонами, в том числе обмену данными о пропавших без вести в результате конфликта под эгидой МККК.