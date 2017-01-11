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    Посол Эстонии: Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

    Марин Мыттус: Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Наша позиция в связи с нагорно-карабахским конфликтом всегда была стабильной. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджан и будем продолжать это делать".

    Об этом в интервью Report заявила новоназначенный посол Эстонии в Азербайджане Марин Мыттус.

    Она подчеркнула, что подобного рода конфликты не имеют военного решения: "Надеемся, что он будет урегулирован политически. Специальный представитель Евросоюза работает над этим. Мы хотим максимально поддержать его усилия и усилия Минской группы ОБСЕ. Не думаем, что эскалация насилия приведет к урегулированию".

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