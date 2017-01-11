Посол Эстонии: Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Наша позиция в связи с нагорно-карабахским конфликтом всегда была стабильной. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджан и будем продолжать это делать".

Об этом в интервью Report заявила новоназначенный посол Эстонии в Азербайджане Марин Мыттус.

Она подчеркнула, что подобного рода конфликты не имеют военного решения: "Надеемся, что он будет урегулирован политически. Специальный представитель Евросоюза работает над этим. Мы хотим максимально поддержать его усилия и усилия Минской группы ОБСЕ. Не думаем, что эскалация насилия приведет к урегулированию".