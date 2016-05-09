Посол Беларуси: Нагорно-карабахский конфликт требует усилий всего международного сообщества

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня мы празднуем самый большой, значимый и светлый праздник в году. 71 год назад завершилась самая большая и тяжелая в истории человечества война. Она коснулась всех народов постсоветского пространства". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович по случаю Дня Победы.

Он отметил особую роль ветеранов в этой победе: "Мы никогда не забудем подвиг ветеранов. Они подарили нам светлое будущее, право на жизнь".

Посол выразил надежду, чтобы подобные войны не повторялись и все конфликты решались мирным путем.

Комментируя нагорно-карабахское урегулирование Г. Ахрамович отметил, что Беларусь выступает за скорейшее решение данного конфликта мирным путем: "Нагорно-карабахский конфликт требует усилий всего международного сообщества. Я хотел бы, чтобы с использованием всех международных механизмов этот конфликт был решен в обозримом будущем. И Беларусь, как государство которое очень близко с Азербайджаном, с которым нас связывает тесное стратегическое партнерство, мы очень бы этого хотели. Ведь мы знаем, что такое война. Поэтому хотим, чтобы этот конфликт был решен в самое ближайшее время мирными средствами".